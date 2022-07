Po godz. 13. w poniedziałek w Belwederze rozpoczęło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która ma omówić postanowienia szczytu NATO w Madrycie i bieżącą sytuacje na Ukrainie. Prezydent, otwierając posiedzenie, podziękował za przybycie uczestnikom spotkania, m.in. premierowi, ministrom, przedstawicielom parlamentu i przedstawicielom klubów parlamentarnych.

Cieszę się, że spotykamy się ponownie w takim gronie, które gromadzi całą polską scenę polityczną, niezależnie od różnych naturalnych w systemie demokratycznym poglądach po to, by porozmawiać o sprawach, które są - w moim przekonaniu najgłębszym, a cieszę się ogromnie, że także i państwa (...) - ponad podziałami generalnie - powiedział Andrzej Duda. Jak podkreślił, ma na myśli kwestie bezpieczeństwa naszego kraju i obywateli.Prezydent zauważył, że zwracano się do niego o to, by posiedzenia RBN odbywały się częściej.

"Niezwykle ważne jest dzieło kontynuacji"

Andrzej Duda mówił m.in. o tym, że rządy się zmieniają, różne ugrupowania polityczne sprawują władzę, co - jak mówił - świadczy o tym, że polska demokracja cały czas dojrzewa i jest coraz mocniejsza. Spotykamy się właśnie po to, by o tych ważnych sprawach porozmawiać, bo niezwykle ważne jest dzieło kontynuacji, w takiej materii, jaką jest materia bezpieczeństwa państwa i naszych obywateli. Ta kontynuacja absolutnie, w moim osobistym przekonaniu, powinna być zapewniona, dlatego jeszcze raz państwu wszystkim dziękuję za przybycie - powiedział.

