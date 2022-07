"SE" przypomina, że choć do końca kadencji prezydenta Andrzeja Dudy pozostały trzy lata, to największe partie polityczne już teraz zastanawiają się, kogo wystawić do rywalizacji.

Dziennik zapytał w sondażu o to, kto powinien zostać kolejnym prezydentem Polski spośród liderów partii politycznych, z wyjątkiem PiS, gdyż w poprzednim sondażu "SE" wyborcy tej partii wyrazili wolę, aby to obecny premier reprezentował Zjednoczoną Prawicę w walce o fotel prezydenta.

22 proc. uzyskał Mateusz Morawiecki. Za nim uplasował się Szymon Hołownia z wynikiem 20 proc. Na trzeciej pozycji znalazł się Donald Tusk (19 proc.). Zdecydowanie dalej znaleźli się Krzysztof Bosak i Władysław Kosiniak-Kamysz (po 7 proc. poparcia). Dalej był Robert Biedroń (6 proc.) i ostatni – Paweł Kukiz (3 proc.). 16 proc. ankietowanych stwierdziło, że prezydentem powinien być ktoś inny.

Badanie wykonał Instytut Badań Pollster 21-22 czerwca na reprezentatywnej próbie 1011 dorosłych Polaków.