Europoseł Platformy Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Andrzej Halicki w środę w Studiu PAP powiedział, że w niektórych sytuacjach zasada weta w Unii Europejskiej powinna zostać ograniczona.

W kwestiach zupełnie fundamentalnych, jeżeli chodzi o decyzje czy gospodarcze, czy polityczne, które muszą następować szybko, ta świadomość, że to jest w naszym wspólnym interesie, by właśnie w danym momencie reagować bardzo szybko i konsekwentnie, wymaga ograniczenia używania takiego mechanizmu, mechanizmu weta - powiedział Halicki.

Weto w kwestiach strategicznych

Pytany, czy uważa, że weto jest mechanizmem przestarzałym, który nie powinien istnieć odpowiedział, że nie. Według europosła w przyszłości "dyskusja na ten temat będzie miała miejsce".

Europoseł nie ma wątpliwości co do tego, że weto powinno funkcjonować "w kwestiach strategicznych". Europa działa dzisiaj na podstawie decyzji rządów; natomiast muszą one podejmować te decyzje we wspólnym interesie i nie mogą być one paraliżowane - zaznaczył Halicki.

Wymienił również przykład Węgier i premiera Viktora Orbana, który w przeszłości "świadomie używał mechanizmu weta" w jednej sprawie, w celu osiągnięcia ustępstw w innych kwestiach. To już jest nie tylko nieetyczne, ale także sprzeczne z ideą wspólnoty - dodał.

W połowie lipca kanclerz Niemiec Olaf Scholz w wywiadzie dla Frankfurter Allgemeine Zeitung powiedział, że należy podjąć działania w celu zachowania jedności Unii Europejskiej. Zaznaczył, że oznacza to "koniec egoistycznego blokowania decyzji europejskich przez poszczególne państwa członkowskie". Po prostu nie możemy już sobie pozwolić na krajowe weta, na przykład w polityce zagranicznej, jeśli chcemy być nadal słyszalni w świecie konkurujących ze sobą wielkich mocarstw - stwierdził Scholz.

Autor: Adrian Kowarzyk