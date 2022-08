Zwolennicy tego rozwiązania zakładają, że dojdzie do powtórki z eurowyborów z 2019 r. i silnej polaryzacji na linii PiS - anty-PiS, czyli szerokiego porozumienia partii od lewicy przez PSL i Polskę 2050 Szymona Hołowni po Koalicję Obywatelską. PiS udało się wówczas przyciągnąć część wyborców centrowych, którzy nie zaakceptowali zlania się opozycji w jeden blok. Okres od maja 2019 r. do jesieni 2020 r. był szczytem popularności obozu rządzącego - jego notowania sięgały powyżej 40 proc. Ale potem było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, nasiliła się pandemia, a w lutym tego roku wybuchła wojna w Ukrainie. To zupełnie inna Polska niż w maju 2019 r. Od tamtego czasu PiS utracił co piątego wyborcę. Precyzyjne wyliczenia - oparte na wynikach głosowań, sondaży i algorytmów - mówią, że partia rządząca musiałaby zwiększyć poparcie do co najmniej 46-47 proc., by powalczyć o wygraną z jednym dużym blokiem opozycji.