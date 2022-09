Reklama

Czy to jest dobry kawaler tego najważniejszego orderu? – pytał prowadzący audycję.

Macierewicz z orderem Orła Białego? "Decyzja zapadła za późno"

Oczywiście, że tak i uważam, że ta decyzja zapadła wiele lat za późno, bo wszyscy twórcy KOR-u tacy jak Jacek Kuroń czy Adami Michnik zostali odznaczeni tym orderem już dawno, natomiast współtwórcy i jedni z najważniejszych twórców, bo tak naprawdę sama idea, to była idea Antoniego Macierewicza, dopiero teraz – odpowiedział Jarosław Sellin.

Order nieprzypadkowo teraz. A co z inflacją i ratami kredytów?

Zdaniem Urszuli Pasławskiej z PSL-u Order Orła Białego został przyznany Macierewiczowie nieprzypadkowo akurat teraz.

Z mojego punktu widzenia jest to temat zastępczy. Dwa tygodnie będziemy o tym rozmawiać, dlatego nie rozmawiamy ani o inflacji, ani o wysokich ratach kredytów. Być może pan prezydent podjął decyzję, ale się nie cieszył. Co to jest za moment? Być może jest to takie podziękowanie albo pożegnanie na otarcie łez. To jest spójce z polityka PiS z ostatnich lat, podważenie wszystkiego, co jest dla Polaków ważne – Orderu Orła Białego, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego. Wszystko, co ważne można dzisiaj obśmiać. Pan Macierewicz jest absolutnie kontrowersyjną osobą. To nie jest ten moment, żeby takie odznaczenia przyjmować – powiedziała Urszula Pasławska.

"Macierewicz powinien się wstydzić. i Duda też"

Prezydent podjął decyzję i wyszedł z inicjatywą, żeby przyznać Order Orła Białego człowiekowi za stosowanie ubeckich metod w III Rzeczpospolitej. (…) Wstydzić powinien się Antoni Macierewicz, a dziś powinien wstydzić się również prezydent Andrzej Duda, który nie ujawniając listy osób, które mają być nagrodzone, z ewidentnym wstydem przypiął ten order – order, którym zostały odznaczone takie osoby jak Irena Sendlerowa, jak Jan Karski, jak Witold Pilecki. Prezydent Andrzej Duda po prostu splunął na pamięć i tych osobach, przyznając ten order Antoniemu Macierewiczowi – dodała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy.