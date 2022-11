Stanowiskow sprawie zmian w kodeksie wyborczym (numer projektu w rządowym procesie legislacyjnym UD457) nie zostawia złudzeń: „pomimo formalnego scentralizowania i ujednolicenia rejestrów wyborców, co samo w sobie jest zmianą pozytywną, gros zadań związanych z obsługą rejestru ma spoczywać nadal na gminach i wójtach jako organach wykonawczych gmin”. Samorządowcy z całej Polski będą musieli więc dbać o to, by te dane były aktualne, a także dopisywać i skreślać wyborców z listy w danym obwodzie oraz sprawdzać, czy osoba wnosząca o ujęcie jej w danym obwodzie głosowania spełnia warunki stałego zamieszkania pod adresem wskazanym we wniosku, oraz zajmować się wydawaniem i doręczaniem decyzji w tych sprawach, rozpoznawaniem reklamacji i przekazywaniem skarg do sądu.