Pracownia Estymator zapytała Polaków o to, na którą z wymienionych partii bądź koalicji partii oddaliby głos, gdyby w tę niedzielę odbywały się wybory do Sejmu. PiS/Zjednoczona Prawica uzyskałoby 35,7 proc. głosów, co przełożyłoby się na 201 mandatów. Na KO (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska) zagłosowałoby 28,4 proc. ankietowanych, co dałoby 143 mandaty. Z kolei Lewica (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna, Razem) uzyskałaby 11,2 proc. głosów (45 mandatów).

Na kolejnych miejscach znalazły się: ruch Szymona Hołowni Polska 2050 z 10,4-proc. poparciem (44 mandaty); Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska, na które zagłosowałoby 7,4 proc. ankietowanych, co dałoby 22 mandaty; Konfederacja (KORWIN, Ruch Narodowy) - 5,1 proc. (4 mandaty).

Pozostałe ugrupowania nie przekroczą progu wyborczego

Natomiast na Kukiz'15 swój głos oddałoby 1,5 proc. wyborców i nie zapewniłoby to temu ugrupowaniu żadnego mandatu. Inne ugrupowania uzyskałyby 0,3 proc. głosów (1 mandat).

Badanie przeprowadzono 24-25 listopada 2022 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1041 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię w wyborach do Sejmu będą głosować. Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 56 proc.