Według sondaży w listopadzie udział w wyborach do Sejmu i Senatu zadeklarowało 76 proc. uprawnionych do głosowania, czyli o 3 pkt proc. więcej niż w październiku. W porównaniu z wcześniejszym badaniem nie zmienił się odsetek osób wahających się, czy wziąć udział w głosowaniu (14 proc.), natomiast spadł odsetek wyborców z góry odrzucających udział w wyborach parlamentarnych - 10 proc. (spadek o 3 pkt proc.).

Autorzy badania wskazują, że w sondażu nadal prowadzi Prawo i Sprawiedliwość wraz z koalicjantami, na które chce głosować 34 proc. dorosłych Polaków deklarujących swój pewny udział w wyborach. To o 4 pkt proc. więcej niż w październiku. To też - jak wskazują eksperci CBOS - najlepszy wynik koalicji rządzącej od maja. Na Koalicję Obywatelską oddanie głosu zadeklarowało 20 proc. ankietowanych (wzrost o 2 pkt proc.), którzy wzięliby udział w głosowaniu. Polska 2050 Szymona Hołowni mogłaby liczyć na 10 proc. głosów, czyli o 1 pkt proc. więcej niż w październiku. Tuż za podium znalazła się Konfederacja - głos na tę formację zadeklarowało 6 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc. względem poprzedniego miesiąca).

Parlament bez Lewicy

Z sondaży wynika, że w parlamencie nie znalazłyby się: Lewica, na którą oddanie głosów zadeklarowało 4 proc. respondentów (spadek o 2 pkt proc.), PSL-Koalicja Polska, na którą chciałoby oddać głos 3 proc. wybierających się na wybory (wzrost o 1 pkt proc.) oraz Kukiz'15 - 1 proc. wskazań (bez zmian).

Autorzy badania zauważają, że w listopadzie spadł odsetek wyborców niezdecydowanych. Obecnie 19 proc. zdeklarowanych uczestników wyborów nie wie, na które ugrupowanie oddałoby swój głos; w stosunku do ubiegłego miesiąca to spadek o 4 pkt proc. Dodano, że obniżył się również odsetek osób odmawiających ujawnienia swoich preferencji partyjnych - 3 proc. (spadek o 2 pkt proc.). Badanie zrealizowano w dniach od 7 do 17 listopada 2022 r. na próbie liczącej 1038 osób (w tym: 58,5 proc. metodą CAPI, 24 proc. – CATI i 17,5 proc. – CAWI). (PAP)

autor: Rafał Białkowski