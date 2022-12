Poseł partii rządzącej jednocześnie zapowiedział, że pracę nad nią będą kontynuowane. Aczkolwiek jest to dla nas ustawa ważna i będziemy nad nią pracować – mówił Bochenek. Rzecznik podkreślił, że trwają prace w sejmowej komisji, by ustawę dostosować do warunków konstytucyjnych w Polsce.

"Jest osobą, która ma dobre czucie społeczne, zna się na tej robocie"

Na antenie radia Bochenek zapowiedział także, że wkrótce zostanie powołany sztab PiS. Dopytywany, czy będzie nim przewodził Jacek Kurski stwierdził: Jest osobą, która ma dobre czucie społeczne, zna się na tej robocie, ale czy będzie - to się okaże.

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział natomiast, że w skład sztabu wejdą osoby "doświadczone, które mają wyczucie społeczne i które znają się na swojej robocie".