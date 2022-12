Zobaczymy dziś wieczorem. Jest takie przysłowie piłkarskie – dopóki piłka w grze..., ale rzeczywiście szanse są niewielkie, dlatego że ta chęć bezkarności ze strony Kaczyńskiego, trwania przy władzy dla samej władzy, jest silna - mówił sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, wiceszef klubu Koalicji Obywatelskiej, Marcin Kierwiński. Zdaniem polityka opozycji, "sama debata, samo to, żeby zobaczyć, jak Morawiecki będzie bronił swojego ministra sprawiedliwości, jest tego warta".

Reklama

"Psychiatra powinien się tym zająć"

Poseł Platformy nie szczędził ostrych słów. Ja nie wiem, jak to zakwalifikować, ale to psychiatra powinien się tym zająć. To jest jakaś dwubiegunówka. Morawiecki przekracza kolejne granice upokorzenia, bo Ziobro upokarza go każdego dnia, ale Morawieckiemu to w ogóle nie przeszkadza – stwierdził Kierwiński. Podkreślił, że to tworzy "smutny obraz rzeczywistości". Morawiecki chce być premierem dla samego bycia premierem, a to że nie martwi się o sprawy Polaków tylko o swoje premierostwo, to jest coś, co źle świadczy o tym obozie.

Kierwiński: Chcemy poważnej dyskusji

Reklama

Dopytywany, czy to nie jest sztuka dla sztuki, odparł: Wręcz przeciwnie. My chcemy poważnej dyskusji o tym, co takiego dzieje się w obozie władzy, że ten obóz nie jest w stanie rozwiązywać problemów Polaków.

Marcin Kierwiński stwierdził też, że to minister sprawiedliwości ponosi odpowiedzialność za to, że środki z Krajowego Planu Odbudowy nie trafiły do Polski. Ziobro jest głównym hamulcowych, jeśli chodzi o KPO. Jest człowiekiem, który doprowadził do tego, że Polacy nie mają pieniędzy z KPO. Poza tym jest bardzo złym ministrem sprawiedliwości, doprowadził do zapaści w prokuraturze, zapaści w sądownictwie – powiedział wiceszef klubu Koalicji Obywatelskiej.

Zaznaczył, że "Ziobro zajmuje się tylko jedną kwestią, a mianowicie zapewnieniu bezkarności swoim kolegom partyjnym". Przez ostatnie siedem lat ja nie pamiętam, żeby jakakolwiek afera PiS znalazła finał w sądzie. Jak my, jako posłowie opozycji składamy wniosek do prokuratury, w jakiejkolwiek sprawie np. wybory kopertowe, dwie wieże, kwestie respiratorów, lewych maseczek, to prokuratura mówi, że się sprawą nie będzie zajmować – powiedział Marcin Kierwiński.

Co to jest za prokuratura, która działa, jak adwokat partii władzy. Za to odpowiada Ziobro? Nie ma prokuratury, dziś są żołnierze Ziobry w prokuraturze - podsumował Marcin Kierwiński.