To jest rząd mniejszościowy już od bardzo dawna. To nie jest od dawna już żadna Zjednoczona Prawica. To towarzystwo zjednoczonego trwania przy korycie i to jedyne, co ich trzyma – mówi w Radiu ZET lider Polski 2050. Zdaniem Szymona Hołowni, Ziobro będzie im fikał, zawetuje im KPO, więc będą musieli przyjść do opozycji i prosić o głosy. Nie są w stanie dziś sami rządzić Polską. Proces gnicia Zjednoczonej Prawicy będzie z nami przez długie tygodnie – uważa Gość Radia ZET.

Reklama

"To jest dopiero kabaret"

Pytany o sylwestra w TVP, tęczowe opaski zespołu Black Eyed Peas i kłótnię o to w Zjednoczonej Prawicy, polityk odpowiada, że to jest dopiero kabaret. Kwestia Sylwestra w TVP2 wpływa na stosunki w ZP. Za chwilę długość gotowania jajek na miękko czy na twardo będzie prowadziła do rozpadu koalicji, okaże się, że prognoza pogody będzie sprawiała, że mogą się rozpaść - wylicza Szymon Hołownia.

Co o samej TVP myśli lider PL2050? Wszyscy będą drzeć z nich łacha, wszyscy będą próbowali ich wyrolować, wszyscy będą próbowali pokazać, że nie mają racji, a oni będą dalej brnęli w swoją narrację - mówi Gość Radia ZET.