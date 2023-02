Reklama

Prezydent, który był w piątek gościem radia RMF FM w rocznicę rozpoczęcia wojny na Ukrainie, odniósł się do słów prezydenta Władimira Putina o wzmacnianiu arsenału nuklearnego Rosji.

Prezydent komentuje słowa Putina

Można straszyć, można ostrzegać, można dyskutować, natomiast nikt nie śmie po prostu tego zrobić - stwierdził prezydent Duda. Od samego początku wierzę w to, że do żadnej wojny nuklearnej nie dojdzie. To zawsze była ostateczność ostateczności, która zawsze była w zasadzie wykluczona - dodał.

Andrzej Duda przypomniał, że jedynym momentem w historii, gdy doszło do bojowego wykorzystania broni nuklearnej, było zrzucenie bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki. Na dzisiaj skutki tego są znakomicie znane i (...) nikt do tej pory nie odważył się użyć tej broni. Jeżeli ktokolwiek to zrobi, to jest po prostu przeklęty - powiedział prezydent.

Rosja zaatakowała Ukrainę 24 lutego ub. roku.

Autor: Jan Olendzki