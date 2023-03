Rośnie Konfederacja, jak wiecie to może być dość poważna siła polityczna, nie żeby wygrała wybory, ale może być na tyle poważną siłą polityczną, że oni mogą z PiS-em, przecież to nie jest wykluczone, utworzyć rząd. A tam ta piątka Konfederacji, te pięć haseł: Polska bez Żydów, Polska bez gejów, Polska bez aborcji, Polska bez podatków i Polska bez Unii Europejskiej – to jest ich oficjalna manifestacja, to są ich oficjalne poglądy – powiedział Donald Tusk w Siemianowicach Śląskich, którego cytuje portal 300polityka.pl.

One tak naprawdę muszą nam uświadomić, że to od naszego wysiłku zależy, czy uchronimy Polskę przed rządami już jawnych mizoginów, którzy pogardzają kobietami, ksenofobów, którzy do każdej odmienności mają stosunek już nie sceptyczny, ale pogardliwy i agresywny i ludzi, którzy nie ukrywają, że ich politycznym celem jest wyprowadzenie Polski z UE – dodał.