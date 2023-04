We wtorek Budka wziął udział w posiedzeniu klubu Koalicji Obywatelskiej w Toruniu (woj. kujawsko-pomorskie).

Deklaracja Koalicji Obywatelskiej

Jestem przekonany, i jako klub KO składamy solenne, solidne zobowiązanie, że o ile te święta mogą być w waszych domach bardzo drogie, to następne — święta Bożego Narodzenia — na pewno będą dużo tańsze. Na pewno będą też dużo przyjemniejsze, dużo bardziej radosne, bo one będą już po zwycięskich wyborach - powiedział szef klubu KO.

Budka zapowiedział kolejne wyjazdy parlamentarzystów KO po Wielkanocy. Teraz pojedziemy na ścianę wschodnią tj. Lubelszczyznę, Podkarpacie, później do Małopolski i przejdziemy dynamicznie do Dolnego Śląska - poinformował.

"Jak grzywna sądowa, te środki już nie wrócą"

Europoseł PO Radosław Sikorski mówił w swoim wystąpieniu, że polska pod rządami PiS płaci kary nałożone przez TSUE, które łącznie wynoszą "już ponad 500 mln euro".

W Polsce jest prawie 400 powiatów. To wychodzi po ok. 6 mln zł na powiat. To nie są pieniądze wstrzymane. To jak grzywna sądowa, te środki już nie wrócą. Za 6 mln zł w każdym powiecie można zrobić kawał drogi - zauważył Sikorski. Jak wskazał, przeliczając środki z KPO, które nadal nie zostały odblokowane przez UE, wychodzi "500 mln zł na każdy powiat". Wyobraźcie sobie, co w każdym powiecie można za to zrealizować - zaznaczył europoseł.

Według Sikorskiego, obecnie zagrożone są także środki z Funduszu Spójności. To już 2 mld zł na każdy polski powiat. Nie możemy im pozwolić, żeby Polska straciła te pieniądze. My je uzyskamy. PiS niech przeprosi i spada - podkreślił b.szef MSZ.

