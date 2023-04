W sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej pozytywne oceny prezydenta, 55 proc., są wyższe o 4 pkt proc. niż w lutym i niższe od 2 pkt proc. przy ocenach negatywnych - 37 proc. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 8 proc. badanych - o 2 pkt proc. mniej niż w lutym.

Reklama

Jak Polacy oceniają prace Sejmu

W przypadku działalności Sejmu negatywne oceny spadły o 2 pkt proc. w porównaniu z badaniem CBOS sprzed miesiąca, i wyniosły 58 proc., a pozytywne wzrosły o tyle samo punktów do 28 proc. Nie zmienił się odsetek odpowiadających "trudno powiedzieć" - wyniósł w lutym i w marcu 14 proc.

Reklama

Negatywne oceny Senatu w porównaniu do lutego spadły o 2 pkt proc. i wynoszą 46 proc., a pozytywne spadły o 1 pkt proc. do 32 proc. O 3 pkt proc. wzrosła grupa niezdecydowanych w ocenach pracy senatorów - w marcowym badaniu było to 22 proc. badanych.

CBOS przeprowadził sondaż od 6 do 16 marca na liczącej 993 osoby reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL. 58 proc. odpowiadało metodą wywiadów bezpośrednich (CAPI), 24,6 proc. telefonicznych (CATI) a 17,4 proc. internetowych (CAWI). Badani wybierali sposób prowadzenia ankiety, miała ona jednak taki sam zestaw pytań oraz strukturę.

autor: Aleksander Główczewski