10 kwietnia przypada 13. rocznica katastrofy smoleńskiej. Tego dnia w 2010 r., w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, wśród nich: prezydent Lech Kaczyński z małżonką Marią, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski oraz inne osobistości. Polska delegacja udawała się na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

"Robimy, co w naszej mocy"

Andrzej Duda w 13. rocznicę katastrofy smoleńskiej, przybył na Wawel, by oddać hołd spoczywającej w krypcie katedry na Wawelu parze prezydenckiej: Lechowi i Marii Kaczyńskim.

13 lat minęło od tamtego 10 kwietnia. Jest już naszym zwyczajem, że tutaj spotykamy się zawsze o poranku w katedrze Wawelskiej (...), żeby pomodlić się, oddać hołd, po to żeby wspomnieć zarówno panią prezydentową, pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jak i wszystkich, którzy wtedy zginęli pod Smoleńskiem, naszych przyjaciół - jak zawsze powtarzamy - ludzi oddanych Rzeczpospolitej, oddanych sprawie Polski, którzy tam pojechali wtedy, by oddać hołd naszym oficerom pomordowanym przez Sowietów w Katyniu - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Jak podkreślił, to byli ludzie dla Polski bardzo zasłużeni, którzy dużo dla niej zrobili i do dzisiaj wielki żal pozostaje, że nie mogli dalej kontynuować swojego dzieła, nie mogli dla Polski dalej pracować. Robimy co w naszej mocy, żeby te sprawy dalej prowadzić - mam nadzieję - tak, jak oni by sobie wyobrażali - wskazał Andrzej Duda.

Prezydent złoży kwiaty także w Warszawie

Przed południem prezydent w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie Andrzej Duda złoży kwiaty przy grobie ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego oraz przy grobach ks. Józefa Jońca, ks. Zdzisława Króla i ks. Andrzeja Kwaśnika oraz przy tablicy upamiętniającej ofiary katastrofy smoleńskiej.

Następnie Andrzej Duda uda się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie złoży wieńce przed pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej oraz na grobach ofiar katastrofy smoleńskiej.

Prezydent uczci też pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej składając wieńce przed pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej i pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego, które znajdują się na palcu Piłsudskiego. Planowane jest też złożenie przez prezydenta kwiatów przed tablicą poświęconą prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, która znajduje się przed Pałac Prezydenckim.

Główne obchody zostały przeniesione

Ofiary katastrofy smoleńskiej uczczą też prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Lider PiS oraz szef rządu złożą kwiaty i oddadzą hołd pod Pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Główne uroczystości wraz z wystąpieniem prezesa PiS zostały przesunięte na niedzielę 16 kwietnia.

W tym roku 10 kwietnia przypada na drugi dzień Świąt Wielkanocnych, z tego względu zdecydowaliśmy się na przeniesienie tegorocznych obchodów na niedzielę 16 kwietnia - przekazał PAP sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

Uroczystości zorganizowały też władze Warszawy

Stołeczne obchody odbyły się w poniedziałek przy Pomniku Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku. Uroczystości rozpoczęły się od odśpiewania hymnu państwowego. Następnie odczytano nazwiska wszystkich 96 ofiar i odmówiono modlitwę ekumeniczną. Na zakończenie bliscy ofiar, a także przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych złożyli wieńce i znicze pod pomnikiem.

Wśród delegacji oprócz rodzin ofiar byli m.in. szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szrot, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska wraz z posłanką Barbarą Nowacką, córką Izabeli Jarugi-Nowackiej, oraz wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra. Wieńce złożyli także posłowie KO, b. minister obrony Tomasz Siemoniak i b. przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Maciej Lasek.

Ceremonię składania wieńców przerwano o godz. 8.41, by w godzinę katastrofy uczcić pamięć ofiar minutą ciszy.

autor: Mateusz Mikowski