W najnowszym sondażu United Surveys dla DGP i RMF FM widać pozorną stabilizację. Co ważne, w naszym badaniu odrębnie potraktowaliśmy Suwerenną Polskę, czyli partię Zbigniewa Ziobry po rebrandingu. To ugrupowanie może liczyć tylko na 1,2 proc. głosów, więc w przypadku samodzielnego startu grozi mu, że nie wejdzie do Sejmu, osłabiając tym samym wynik PiS. Partia rządząca może w takiej sytuacji liczyć na nieco ponad 31 proc. głosów, z kolei Koalicja Obywatelska na 24,7 proc., a koalicja Polski 2050 i ludowców – na 14,6 proc. W dalszej kolejności są: Lewica (9,6 proc.), Konfederacja (8,7 proc.).

