W rozmowie z TVP Info Ryszard Terlecki był pytany o weekendową konwencję "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości", gdzie prezes Jarosław Kaczyński ogłosił, że od przyszłego roku świadczenie wychowawcze "500 Plus" zostanie podniesione do 800 zł.

"Lato konkretów"

To jest pierwsza konwencja. Pewnie w końcu czerwca, początku lipca będzie druga, potem jeszcze będzie trzecia i czwarta już przed samymi wyborami, więc opozycja niech się przygotuje na najgorsze, bo to nie jest koniec naszych propozycji i powiedziałbym, że to są dopiero elementy otwierające nasz program - powiedział szef klubu PiS. Będziemy mieć lato konkretów - dodał.

W ocenie Terleckiego "widać bezradność opozycji, która nie ma nic do powiedzenia w tej sprawie". Próbuje bądź jeszcze zwiększać tę pulę naszych propozycji, mówić, że trzeba dać więcej albo szybciej - podkreślił.

Zaskoczenie opozycji

Jak dodał, opozycja była zaskoczona propozycjami PiS. Myśleli, że nas na to nie stać, ale już przecież były sygnały wcześniej, inflacja się zatrzymuje, ceny zaczynają spadać, więc powinni przewidzieć taką sytuacje, nie przewidzieli, więc mamy taki zabawny spektakl, jak usiłują się odnieść do czegoś do czego nie są w stanie się odnieść, bo oczywiście oni ani podobnej propozycji nie mogą zrealizować, ani - gdyby nie daj Boże powstał taki ich mieszany rząd - to nie są w stanie tego kontynuować - ocenił.

Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski we wtorek w Studiu PAP pytany, czy w najbliższym czasie można spodziewać się kolejnych propozycji programowych ze strony PiS odpowiedział, że zaprezentowane w niedzielę elementy programu wyborczego to początek. To nie jest nasze ostatnie słowo - podkreślił.

To są pierwsze elementy, które odsłaniamy, ten pierwszy miód. Będą kolejne, oczywiście, ale to jest też rozłożone cyklicznie, tak jak jest przyjęta, przez sztab prekampanijny, tak można go tak nazwać, nasza strategia wyborcza. Chcemy to robić etapami. Następny etap to na pewno będzie jeszcze w tym półroczu, pod koniec tego półrocza - powiedział Sobolewski.

Autor: Grzegorz Bruszewski