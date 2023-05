"Nie wierzę w to co zrobił ten człowiek. Prezydent RP uczestniczy w zamachu na Konstytucję. Za tę ustawę zasiądzie Pan na ławie oskarżonych panie Andrzeju D. Złamał Pan ustawę zasadniczą i popełnił Pan ciężką zbrodnię. To zamach. Znowu zamach majowy." - napisał na Twitterze adwokat Roman Giertych.

"Lex Tusk" z podpisem prezydenta

Andrzej Duda oświadczył w poniedziałek, że transparentność wyjaśniania ważnych kwestii publicznych i politycznych ma dla niego "czołowe znaczenie".

W ocenie prezydenta, opinia publiczna powinna móc sama ocenić to, w jaki sposób działają różni jej przedstawiciele, także ci wybierani w wyborach powszechnych, którym powierzane były bardzo odpowiedzialne funkcje państwowe. W jaki sposób te funkcje realizowali, czy w istocie i jak rozumieli interesy Rzeczypospolitej, czy one w opinii publicznej rzeczywiście były w należyty sposób realizowane - o tym przekonać się powinna opinia publiczna bezpośrednio - stwierdził.

Dlatego także i u nas w Polsce zdecydowałem się na podpisanie ustawy, która w ostatnim czasie opuściła polski parlament, a dotyczy ona powołania specjalnej państwowej komisji, która ma wyjaśnić wpływy rosyjskie na kwestie związane z bezpieczeństwem Rzeczypospolitej w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci - poinformował prezydent.

Autorka: Agnieszka Ziemska