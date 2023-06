Wszystko dlatego, że w partii zapadła decyzja, by najpierw zająć się prezydencką nowelizacją ustawy o komisji. Ten projekt m.in. zakazuje zasiadania w niej parlamentarzystom. Skoro więc Senat też raczej nie będzie się spieszył z rozpatrzeniem ustawy, start prac komisji może się odwlec co najmniej do sierpnia.

Minister Małgorzata Paprocka z kancelarii Andrzeja Dudy mówi w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej", że przyjęcie prezydenckiej nowelizacji na trwającym posiedzeniu Sejmu byłoby optymalne. – Prezydent był i jest zwolennikiem tego, żeby komisja powstała. Żałuje, że dzieje się to dopiero teraz, bo projekt trafił do Sejmu na początku grudnia – mówi minister Paprocka.

