W piątek w Sejmie odbywa się drugie czytanie prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy powołującej komisję ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo Polski.

W trakcie debaty Piotr Kaleta (PiS) poinformował, że jego ugrupowanie składa dodatkową poprawkę. "Aby bardziej doprecyzować, ponieważ pojawiła się jedna wątpliwość, chciałabym złożyć jedną poprawkę, celem której jest wyłączenie jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych, które mogą ujawnić się w czasie pracy sądowej" - powiedział Kaleta.

Jak później przekazał PAP, "poprawka dotyczy doprecyzowania spraw dotyczących stawiennictwa przed sądem w trybie odwoławczym, że może to być tylko komisja i strona, która została pozwana".

Polityk PiS podczas wystąpienia zapewniał jednocześnie, że komisja, kiedy powstanie będzie pracowała rzetelnie. - Chcę zapewnić Wysoką Izbę i przede wszystkim opinię publiczną, że komisja będzie pracowała rzetelnie, uczciwie, tak żeby wyjaśnić wszystkie najbardziej newralgiczne sprawy, które są przedmiotem działania tej komisji - mówił.

Kaleta zaapelował też ws. noweli do Senatu. - Bardzo istotne jest, aby z tego miejsca zaapelować - choć zdaję sobie sprawę, że ten apel pewnie niewiele przyniesie - żeby Senat RP, czy Senat Tomasza Grodzkiego jak najszybciej przystąpił do debatowania nad przedłożonym projektem ustawy, tak żeby mogła ona być może od razu trafić na biurko prezydenta i żeby prezydent ustawę znowelizował i by stała się ona obowiązującym aktem prawnym - powiedział Kaleta.

Na godz. 12 planowane jest posiedzenie sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych, która zajmie się tą poprawką.

Ustawa weszła w życie

31 maja weszła w życie ustawa - powstała z inicjatywy PiS - o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022, którą prezydent podpisał kilka dni wcześniej, zapowiadając jednocześnie skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast 2 czerwca Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy.

W środę sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych poparła ten projekt, przyjęła też poprawkę PiS m.in. usuwającą termin publikacji pierwszego raportu komisji ds. wpływów, ustalony w pierwotnej ustawie na 17 września.

autor: Rafał Białkowski