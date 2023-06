Minister Ziobro od razu wydał polecenia, żeby działać natychmiast, zwrócić się do strony greckiej o wszelkie możliwe dokumenty - mówił Michał Woś.

To jest oczywiste, że Rzeczpospolita zawsze będzie stała po stronie swoich obywateli. Będzie krzywdę swoich obywateli dokładnie wyjaśniała i w tej sprawie winni powinni ponieść jak najsurowszą karę. Stąd pełne zaangażowanie prokuratury w wyjaśnienie tej sprawy - dodał.

"Grecja jest państwem UE. Poziom zaufania jest wyższy"

Polscy prokuratorzy wybierają się do Grecji? - zapytał swojego gościa Patryk Michalski

To jest decyzja prokuratorów referentów. Najważniejszy w tej chwili jest dostęp do informacji greckich śledczych. Dostęp do dokumentów, wyniki sekcji zwłok. Grecja jest państwem UE. Poziom zaufania jest wyższy, co do prowadzonych działań, zwłaszcza natury prawno-karnej. Każda decyzja jest podejmowana bezpośrednio przez śledczych, którzy prowadzą postępowanie - odpowiedział wiceminister.

Zabójstwo Polki w Grecji. "Emocja jest we wszystkich Polakach. W premierze pewnie też"

W programie wiceminister został zapytany o wpis Mateusza Morawieckiego w sprawie zabójstwa Polki.

Emocja jest we wszystkich Polakach. W premierze pewnie też. Nie jestem rzecznikiem premiera - mówił Michał Woś.

Polityk Suwerennej Polski odniósł się również do kwestii ewentualnej ekstradycji sprawcy.

O wszystkim będą decydowali na poszczególnych etapach śledczy, organy ścigania. To wszystko wymaga jak najszybszego działania, ale są też jasno określone procedury postępowań - mówił.

Ta osoba musi mieć postawione zarzuty. Musi być pewność, że jest sprawcą. Wiele zależy od praktyki drugiego państwa. To jest decyzja każdego z państw, czy zdecyduje się osądzić samodzielnie taką osobę, czy zdecyduje się ją wydać do polskiego postępowania. Na tym etapie trudno oceniać prawdopodobieństwo - dodał Woś.

Woś o migracji: UE prowadzi głupią politykę

W programie wiceminister zabójstwo Polki połączył z polityką migracyjną UE.

Wiemy, że polityka migracyjna prowadzona przez UE jest po prostu zła. Bardzo często są to efekty. Pamiętamy Polkę zgwałconą w Rimini we Włoszech. Cały szereg różnych przypadków. Teraz mamy do czynienia z zabójstwem - mówił polityk.

Prowadzimy taką politykę migracyjną, że jeżeli ktoś chce pracować, jest pod kontrolą państwa, dostaje pozwolenie na pracę i kiedy kończy mu się praca, to wyjeżdża (...). UE prowadzi głupią politykę. Otwarła drzwi szeroko, przyjmowała w sposób niekontrolowany i przestępczość rośnie. Ataki, zabójstwa, gwałty - wyliczał Woś.

Relokacja migrantów

Wczoraj RMF FM podało, że Polska będzie mogła wnioskować o całkowite odstępstwo od obowiązkowej solidarności w kwestii relokacji migrantów.

Mamy łaskawie pytać Komisję Europejską, czy się zgodzi, czy nie zgodzi. Przecież to jest kuriozum, oni nie mają prawa czegoś takiego wprowadzić - komentował poseł.

Oni chcą, żebyśmy jak jakiś kundel prosili ich łaskawie, żebym nam się na coś zgodzili, albo nie. Przecież oni nie mają do tego prawa - dodał po chwili.

Nie wiem, co ma Pan do kundli i skąd to porównanie. Myślę, że jest niestosowne - zareagował na te słowa Patryk Michalski.

UE chce reinterpretować traktaty, chcą stworzyć mechanizm, w którym to Unia będzie decydowała o sprawach nie w trybie jednomyślności, tylko w trybie większości głosów. Po to, żeby w dowolnym momencie narzucać Polsce, co im się podoba (...). Referendum jest konieczne, bo jest wzmocnieniem argumentów natury prawnej - mówił Michał Woś.

"Plan A dla Suwerennej Polski to wspólny start"

Prowadzimy rozmowy o naszym wspólnym starcie. Myślę, że jest to kwestia nawet nie kilku kroków, a ostatnich porozumień. Kiedy będzie porozumienie, to nasz przedstawiciel w sztabie się znajdzie - poinformował poseł.

Plan A dla Suwerennej Polski to wspólny start. Nie chcemy w Polsce rządu, który będzie tworzył Tusk i opozycja - dodał.