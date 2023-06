Mówię do tych, którzy mają dziś flagi Solidarności w ręku i buczą, krzyczą, gwiżdzą kiedy Polki i Polacy śpiewają hymn. Prawdziwa Solidarność nigdy czegoś takiego nie widziała. Prawdziwa Solidarność nigdy nie jest z władzą, przeciwko ludziom- mówił Donald Tusk.

Prawdziwa Solidarność zawsze jest wtedy, kiedy protestuje się przeciwko złej władzy, przeciwko złodziejstwu. Witam tych, którzy prawdziwą Solidarność mają w sercach - dodał.

Tusk zwrócił się bezpośrednio do protestujących. Ja na ich miejscu też bym oszalał, gdybym trafił do miejsca, gdzie się widzi normalnych ludzi. W Jeleniej Górze bije serce Polski. Zawieźcie do Bogatyni i do Turowa te fakty, ile PiS zrobił krzywdy waszemu regionowi. Tam będzie w sobotę Kaczyński i jego partyjni aktywiści — mówił Tusk.

Nie chcę pytać tych, którzy dziś wspierają PiS, dlaczego siedzieli cicho, gdy w ich mieście rządzili ludzie z PiS, a później przejęli władzę w kopalni węglowej. Dlaczego byliście wtedy niemymi świadkami zła? — mówił.

"Kaczyński się przestraszył i wysyła bojówki do #JeleniaGóra przed spotkaniem z Donaldem Tuskiem" - napisał Paweł Borys na Twitterze.

"PiS-owskie bojówki nie potrafią nawet hymnu uszanować. Brawo wicepremierze Kaczyński" - napisał Borys Budka.

Związkowcy z Turowa przyjechali na spotkanie z Tuskiem

Wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność KWB Turów Marek Dołkowski powiedział PAP, że na spotkanie Donalda Tuska z wyborcami przyjechali przedstawiciele wszystkich związków zawodowych z kopalni Turów w Bogatyni. Chcemy przypomnieć, że na wokandzie cały czas jest sprawa Turowa i cały czas mamy w pamięci słowa Rafał Trzaskowskiego, że kopalnię trzeba zamknąć – powiedział PAP Dołkowski wskazując, że pracownicy kopalni chcą wyrazić swój sprzeciw wobec wszelkich prób wstrzymania wydobycia i zamknięcia Turowa.

Na jeleniogórskim rynku tuż przed rozpoczęciem spotkania z wyborcami z udziałem przewodniczącego PO Donalda Tuska, jest duża grupa kopalni Turów. Mają ze sobą flagi związkowe. Idąc na rynek skandowali: "Turów zostaje, Tusk wypieprza" i "Ręce precz od Turowa".

Na rynku jest głośno od trąbek i bębnów. Na transparentach związkowców widnieją napisy: "Koalicja Obywatelska: Turów? Zamykamy!!!". Organizatorzy spotkania D. Tuska puścili z głośników muzykę.