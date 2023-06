Okazją do tego będzie spotkanie grupy V4 w Bratysławie, a następnie posiedzenie Rady Europejskiej. Szef MSWiA Mariusz Kamiński spotka się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Ihorem Klymenką w Rzeszowie.

Reklama

Jak słyszymy, rząd zamierza wykorzystać to, co się wydarzyło, do uświadomienia, że wschód UE to nadal zagrożona strefa. Chcemy, po pierwsze, odwrócić tendencję zarysowaną przez Macrona miesiąc temu, osłabiającą wschodnią flankę NATO. Po drugie, chcemy przypomnieć, że konflikt nie wygasł i że trzeba zwiększać potencjał obronny wschodniej flanki. Po trzecie, będziemy namawiać, by szykowany szczyt NATO w Wilnie był bardziej odważny w decyzjach – mówi nasz rozmówca z otoczenia premiera.

CZYTAJ WIĘCEJ W ELEKTRYCZNYM WYDANIU "DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ">>>