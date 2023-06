Były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych zaznacza, że Wagnerowcy to profesjonaliści. - Grupa Wagnera, kiedy powstała, były to główne osoby dowodzące, pochodzą ze służb bezpieczeństwa z armii rosyjskiej – ocenia wojskowy. Jego zdaniem jest zagrożenie, związane z przemieszczeniem. - Niedawno były hasła, które były kierowane do Białorusinów, by być gotowym, żeby przeciwstawić się reżimowi. Nie wykluczam, że gdyby zaistniała taka sytuacja, to opozycja białoruska musi liczyć się z tym, że Łukaszenka nie zawahałby się użyć Wagnerowców – uważa gen. Różański. - Określenie, że są zabójcami jest absolutnie uzasadnione – dodaje.

Gen. Różański o buncie: Wyreżyserowana sytuacja

- Uważam, że Prigożyn nie działał samodzielnie. Musiały za nim stać jakieś osoby. Od czasu, kiedy wyszedł z więzienia po 9 latach szybko stał się biznesmenem. Potem wykonywanie zadań poza granicami kraju – uważa prezes fundacji „Stratpoints”. Jego zdaniem Prigożyn jest tylko narzędziem. - Ten tzw. bunt to też była sytuacja, która była wyreżyserowana. Czy to była akcja skierowana przeciwko Putinowi, czy to było narzędzie Putina, by uporządkować kwestie w obszarze różnic między służbami bezpieczeństwa, a armią – pokażą najbliższe tygodnie – ocenia były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych.

Jak powinna zachować się polska armia? Zdaniem Gościa Radia ZET, kwestia monitoringu powinna być permanentna. Poza tym, powinniśmy konsekwentnie realizować dotychczasowe działania: „ochrona granicy przez SG, wsparcie przez wojsko”. - Przemieszczeń jednostek wojskowych bym nie rekomendował – mówi generał.

Putin upada? "Myślę, że tak"

- Myślę, że tak, ale to nie jest kwestia tylko tego, co działo się w piątek i sobotę. Jest coraz więcej środowisk – oligarchowie, ludzie biznesu, politycy – którzy poddają pod wątpliwość czy ta wojna jest racjonalna i czy ma sens – tak gen. Mirosław Różański odpowiada na pytanie o to, czy właśnie obserwujemy upadek Putina. Ekspert dodaje również, że stosunek np. Chin i Indii do Rosji nie jest już taki, jaki był jeszcze przed 24. lutego ubiegłego roku.

Krótka piłka

Polska armia stoi murem za ministrem Błaszczakiem?

Gen. Mirosław Różański: Tak

Hołownia powinien pójść razem z Tuskiem?

Myślę, że politycy na ten temat dyskutują i to jeszcze przed nami.

Zełenski powinien negocjować z Putinem?

Tak

Rząd rozbraja armię na rzecz Ukrainy?

Nie

USA dostarczają nam za mało broni?

Nie