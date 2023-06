Premier Kaczyński to mój przyjaciel? – padło pytanie.

Przyjaciel to myślę, że nie jest tutaj właściwe słowo. Mam ogromny szacunek do pana premiera Jarosława Kaczyńskiego jako lidera, wielkiego polityka, męża stanu. Mam do niego zaufanie, jeśli chodzi o prowadzenie polskich spraw. To człowiek, który jest w wieku mojego ojca, więc trudno tutaj mówić o przyjaźni – komentuje Gość Radia ZET Andrzej Duda.

Jestem lepszym prezydentem, niż Kwaśniewski? – pyta prowadzący.

Proszę mnie nie namawiać do takich wypowiedzi. To historia ocenia, kto jest lepszym prezydentem, a nie bieżące sprawy. To nie komentatorzy, ani nie bieżący prezydenci oceniają, kto jest lepszym prezydentem – ocenia głowa państwa.

Minister Błaszczak zawiódł ws. rosyjskiej rakiety? – pyta gospodarz programu.

To jest bardzo złożona sprawa. Nie – odpowiada zwierzchnik sił zbrojnych.

To Polak powinien być szefem NATO? – pyta dziennikarz.

Tak! – mówi stanowczo prezydent RP.

Ukraina powinna przeprosić za Wołyń? – pyta Bogdan Rymanowski.

Powinniśmy mieć pojednanie ws. Wołynia. Potrzebna jest prawda historyczna, szacunek dla ofiar i szacunek i braterstwo pomiędzy naszymi narodami – uważa Andrzej Duda.