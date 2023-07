Konfederacja z najwyższym wynikiem sondażowym. Co jej tak sprzyja? - Ciągle zwycięzcą sondażu jest Zjednoczona Prawica 35,1 proc., Koalicja Obywatelska poniżej 30 proc. Wracamy do takiego sondażu, gdzie Zjednoczona Prawica znacząco przewodzi, a Koalicji Obywatelskiej spada po tym piku wynikającym pewnie z marszu. Pewnie jest to chęć zamanifestowania przez wielu ludzi jakiejś nowości, nowych ludzi, którzy gdzieś tam w konfederacji się pojawiają - powiedział Marcin Przydacz – szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP.

Dla mnie z punktu widzenia bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych trudno mi się zgodzić z wieloma postulatami, które są artykułowane przez Konfederację. Takie nazwiska jak Janusz Korwin Mikke, czy Grzegorz Braun, to są antypody myślenia o polityce wschodniej, o Rosji, czy dzisiaj o polityce bezpieczeństwa na Ukrainie – zaznaczył Przydacz.

W interesie naszego bezpieczeństwa jest, żeby tę Rosję odstraszać jak najdalej, a nie mrugać do niej oczkiem tak, jak to robi przynajmniej część polityków Konfederacji. Podejrzewam, że są tacy, którzy tego nie robią [politycy Konfederacji przychylni Rosji – red.], ale to czas panowie na to, żeby głośno powiedzieć i odciąć się od tych głupot wygadywanych przez niektórych z waszych kolegów – stwierdził stawiając akcent na ostatnie słowa Marcin Przydacz.