Konfederacja to nie jest mniejsze zło, to jest większe zło. To są Talibowie, którzy chcą ograniczać prawa kobiet, którzy nie cierpią kobiet. Chcą nasze siostry, nasze dziewczyny wsadzać do więzienia za przerywanie ciąży. Konfederacja to są skrajni nacjonaliści, to są ludzie z pomysłami gospodarczymi rodem z XIX wieku – powiedział w Radiu ZET Adrian Zandberg.

My z Konfederacją rządzić nie będziemy - mówił.