Sławomir Mentzen jako "dyktator"

Z kolei zapytany, czy Mentzen jest dyktatorem, Bosak odparł: Mamy zasady współprzywództwa partnerskiego. Zachęcam wszystkich słuchaczy, żeby plotkom nie wierzyć. Prasa teraz będzie nas atakować na wszystkie sposoby, robić z nas radykałów, ludzi nieracjonalnych. Na szczęście wyborcy mają swój rozum i oceniają niezależnie od tego, co media na nasz temat mówią, czy pisze prasa. Im bardziej ta fala [hejtu – red.] się nasila, tym bardziej rosną notowania Konfederacji.

Zdaniem współlidera Konfederacji "przedstawianie polityka, lidera, jak jakiegoś dyktatorka, który nie potrafi współpracować z innymi, kiedy jest na czele partii i jest w wielonurtowej partii, która jako jedyna potrafi odczytywać oczekiwania Polaków, to jest słabe".

"Polacy chcieliby tego, co proponuje Konfederacja"

Wszyscy słuchają Polaków, natomiast tylko my trafnie odczytujemy oczekiwania Polaków. Dlatego, że PiS i Platforma wydają mnóstwo pieniędzy na badania opinii publicznej, tylko później niekoniecznie robią to, co z tych badań wynika - powiedział także Krzysztof Bosak w Radiu ZET.

Polacy chcieliby niskich i prostych podatków, tego, co proponuje Konfederacja, PiS zrobił coś przeciwnego, mam na myśli antyreformę „Polskiego Ładu". W tej chwili kombinują, jak można by uwodzić wyborców Konfederacji. Nie uda się. Za późno – zauważył Bosak.