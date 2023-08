Marszałek Witek spotkała się w sobotę w podłomżyńskich Starych Kupiskach z mieszkańcami gminy Łomża. Mówiła, że konkurenci polityczni PiS, na spotkaniach z ludźmi "zamiast się promować, atakują bez przerwy Prawo i Sprawiedliwość".

Ale to jest taki atak - powiedziałabym - bardzo ślepy, taka nienawiść wręcz fizyczna, którą próbują zaszczepić tym ludziom, którzy przychodzą właśnie na spotkania z tymi politykami - powiedziała.

Zastanawiałam się, jaki jest tego cel. Może się mylę, ale taka jest moja opinia. Chodzi chyba o to, by zaszczepić w tych ludzi, w tych wyborców, którzy są na takich spotkaniach jak to nasze dzisiejsze, właśnie tę ślepą nienawiść. Żeby ona w nich kwitła powoli i żeby powoli ich samych niszczyła. Bo nienawiść zawsze, powtarzam to często, niszczy nie tylko tego, który nienawidzi, ale także tego, przeciwko komu ta nienawiść jest kierowana - powiedziała Witek.

Witek: To co się udało PO, to…

I kiedy zaszczepi się już taką nienawiść i ona zaczyna powoli kiełkować, to ludzie ogarnięci nienawiścią - czy oni myślą o czymś spokojnym, są szczęśliwi, są gotowi na jakieś działanie? Nie, oni już nie pytają o nic więcej. Oni są przesiąknięci wyłącznie nienawiścią i dlatego nie będą zadawać pytań gdzie jest program, podyskutujmy na poważne tematy - mówiła marszałek Sejmu w Starych Kupiskach.

I to co się udało PO, to że ludzie na spotkaniach rzadko kiedy pytają już o program PO. Bo wszyscy wiedzą, że Platforma tego programu dla Polaków nie ma - dodała.

Późnym popołudniem Elżbieta Witek podczas swego pobytu w Podlaskiem spotka się też z mieszkańcami Sejn.

autorzy: Sylwia Wieczeryńska, Robert Fiłończuk