Hołownia wziął udział w Krajowych Dożynkach PSL w Płocku. Jesteśmy tu jako Trzecia Droga, by pokazać, że można wspólnie robić rzeczy najważniejsze. Mimo wszystkich różnic zaryzykowaliśmy i z odpowiedzialności zbudowaliśmy jedyny blok po stronie opozycji demokratycznej, Trzecią Drogę – powiedział lider Polski 2050.

Hołownia: Jako jedyni dogadaliśmy się

Tak, mieliśmy różnice i nadal je mamy w różnych sprawach, ale jako jedyni dogadaliśmy się – dodał. Jak stwierdził, cieszy się, że Polska 2050 ma koalicjanta, który jako jedyny reprezentuje interesy polskiego rolnika. Nasz partner jest lojalny. Tak jak polskiego rolnika nigdy nie zdradził, tak nigdy nie zdradzi. To jest fundament nadziei, którą chcemy dziś razem ponieść do przodu – powiedział Hołownia.

Zadania Polski 2050

Wymienił zadania, które Polska 2050 chce realizować razem z PSL. Dla polskiej wsi chcemy przynieść rozwiązanie problemu wykluczenia komunikacyjnego, dwukrotne zwiększenie funduszu rozwoju lokalnej infrastruktury kolejowej do 20 mld zł. Trzeba zorganizować – i to jest możliwe, i to szybko – autobus do każdej gminy, w każdej gminie, połączenia kolejowe w każdym powiecie, do każdego powiatu. To jest do zrobienia. PiS tego nie zrobił. PiS polską wieś zawrócił z drogi rozwoju. Doprowadził do tego, że dziś polskie dzieci z obszarów wiejskich zdają o 10, 15 proc. gorzej egzaminy maturalne – mówił Hołownia.

Zapowiedział też żłobek w każdej polskiej gminie i "doprowadzenie do tego, że w Polsce wreszcie będzie się opłacało produkować żywność ekologiczną".

Kosiniak-Kamysz: Trzecia Droga to droga do zwycięstwa

Trzecia Droga to jest droga do zwycięstwa dla Polski i Polaków. Zajęcie przez Trzecią Drogę trzeciego miejsca w wyborach parlamentarnych zdecyduje czy uda się odsunąć od władzy obecnie rządzących – przekonywał w Płocku (Mazowieckie) prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Apelował przy tym o „pełne, bezgraniczne zaangażowanie” w kampanię wyborczą.

W niedzielę w Płocku odbyły się Dożynki Krajowe PSL. Jesteśmy jedynym prawdziwym reprezentantem polskiej wsi, polskich rolników i spraw, które dotyczą tego obszaru życia, działalności, obszaru, w którym chcemy oddychać, chcemy żyć, chcemy pracować – mówił podczas dożynkowych uroczystości Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślił prezes PSL, odwołując się do historii ruchu ludowego i jego znaczenia w dziejach Polski, dziś przychodzi temu ugrupowaniu napisać kolejny rozdział, tym razem z najmłodszą partią na polskiej scenie politycznej, Polską 2050.

Jedyną szansą na zwycięstwo, dzisiaj powiem przekornie, nie jest zajęcie pierwszego miejsca. Dzisiaj jedyna szansą na zwycięstwo, rządy demokratyczne i odsunięcie szkodników od władzy, jest zajęcia trzeciego miejsca – ocenił prezes PSL. Jak dodał, "ten, kto zajmie trzecie miejsce, zdecyduje". Jak to będziemy my, to będzie rząd demokratyczny i odsunięcie szkodników od władzy. Jak będzie ta partia, która z nami konkuruje, to pójdą i padną sobie w ramiona – dodał Kosiniak-Kamysz.

