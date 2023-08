"Drogi Jarosławie, nie ma się co bać, nie ma się co wstydzić. Ze mną będzie po polsku; godzinka debaty i po bólu" - zwrócił się do wicepremiera, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego lider PO Donald Tusk w nagraniu umieszczonym w mediach społecznościowych.

W poniedziałek lider Platformy zamieścił na Twitterze nagranie. Widać na nim idącego sejmowym korytarzem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, którego dziennikarz pyta o debatę z Donaldem Tuskiem. - Z (Manfredem) Weberem chętnie - odpowiada lider PiS. Reklama Do tej wypowiedzi odnosi się ie w nagraniu Tusk. - Drogi Jarosławie, nie ma się co bać, nie ma się co wstydzić. Ze mną będzie po polsku. Godzinka debaty i po bólu - mówi lider Platformy. Reklama "Ciężko rozmawiać z Donaldem Tuskiem" W ubiegłym tygodniu rzecznik rządu Piotr Müller pytany, czy Jarosław Kaczyński stanie do debaty z Donaldem Tuskiem odpowiedział: - Ciężko rozmawiać z Donaldem Tuskiem w jakiejkolwiek debacie, jeżeli za wieloma jego słowami idą po prostu regularne kłamstwa. Rzecznik rządu o debacie z Tuskiem: On łamie zasady gry poprzez to, że kłamie Zobacz również Jego zdaniem, "Donald Tusk wielokrotnie okłamywał swoich wyborców w zakresie podwyższenia wieku emerytalnego, podatków". - Dlatego ta debata nie ma sensu - ocenił Müller.