Orędzie o stanie Unii Europejskiej 2023

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, rozpoczynając swoje doroczne przemówienie o priorytetach, jakie stoją przed Unią Europejską, stwierdziła, że politycy Unii "muszą zasłużyć na zaufanie Europejczyków".

Przewodnicząca na wstępie zwróciła uwagę, jaką w Europie odegrać ma młode pokolenie.

Będzie dochodzenie w sprawie samochodów elektrycznych z Chin

Von der Leyen złożyła wyraźną deklarację. Komisja wszczyna [w środę] dochodzenie w sprawie subsydiów dotyczących pojazdów elektrycznych pochodzących z Chin.

Chcemy rozpocząć strategiczny dialog na temat przyszłości rolnictwa w Unii. Rolnictwo i ochrona przyrody mogą iść w parze -mówiła von der Leyen. Wcześniej przewodnicząca KE stwierdziła, że różnorodność biologiczna i ochrona środowiska to jeden z jej priorytetów.

Przedstawimy europejski pakiet na rzecz energii wiatrowej, ściśle współpracując z przemysłem i państwami członkowskimi - kontynuowała.

Trzy wyzwania gospodarcze według von der Leyen to inflacja, otoczenie biznesowe i rynek pracy. Christine Lagarde i EBC ciężko pracują, aby utrzymać inflację pod kontrolą; wiemy, że powrót do średnioterminowego celu EBC zajmie trochę czasu. Jednak dobra wiadomość jest taka, że ceny energii zaczęły w Europie spadać - stwierdziła szefowa Komisji.

W kwestii wsparcia przedsiębiorczości von der Leyen zapowiedziała, że powołany zostanie pełnomocnik ds. małych i średnich przedsiębiorstw podległy bezpośrednio szefowej Komisji Europejskiej. Nowe akty prawne podlegać będą specjalnemu sprawdzianowi z zakresu konkurencyjności.

Handel międzynarodowy i inwestycje

Szefowa Komisji Europejskiej stwierdziła, że [jako Unia] "musimy dążyć do zawarcia umów o wolnym handlu z Australią, Meksykiem i Mercosurem [m.in. Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem - red.] do końca tego roku; wkrótce potem z Indiami i Indonezją".

Korytarz gospodarczy Indie-Bliski Wschód-Europa przyspieszy handel między Indiami a Europą o 40 proc. - poinformowała von der Leyen.

Szefowa KE wspomniała też o inicjatywie Global Gateway i inwestycji w podmorski kabel światłowodowy Medusa w regionie Morza Śródziemnego, który połączy Afrykę Północną z państwami UE w celu zwiększenia prędkości internetu.

Przyszłość Ukrainy, Bałkanów Zachodnich oraz Mołdawii jest w Unii

Von der Leyen wspomniała o rosyjskich zbrodniach wojennych w Ukrainie. Po czym zadeklarowała: "Będziemy stali u boku Ukrainy tak długo, jak będzie to konieczne". [Ukraińcy] są tak samo mile widziani [w Europie], jak w pierwszych dniach wojny. To właśnie była odpowiedź Europy na wyzwanie Europy. Po czym zadeklarowała: "Przyszłość Ukrainy i Bałkanów Zachodnich i Mołdawii jest w naszej Unii".

W dalszej części przemówienia von der Leyen kilkakrotnie podkreśliła, że Unia Europejska może liczyć nawet 30 państw członkowskich. Wyraziła przekonanie, że w tej kwestii ma poparcie Parlamentu Europejskiego. Przewodnicząca zdaje sobie sprawę, że prawdopodobnie potrzeba będzie zmiany traktatu, by rozszerzyć Unię po raz kolejny. Konieczna stanie się także ocena skuteczności polityk tak poszerzonej Wspólnoty.

Czym jest orędzie o stanie Unii

Orędzie o stanie Unii Europejskiej to przemówienie wygłaszane we wrześniu każdego roku przez przewodniczącego Komisji Europejskiej w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Wydarzenie to stanowi inaugurację kolejnego roku politycznego.

Debata o stanie Unii Europejskiej jest kluczowym momentem, kiedy Komisja Europejska odpowiada przed demokratycznie wybranymi przedstawicielami UE, wspierającym bardziej przejrzystą i demokratyczną Unię.

Cień wojny w Ukrainie

W ubiegłorocznym wystąpieniu przewodnicząca poruszyła m.in. kwestię rosyjskiej napaści na Ukrainę, walki ze zmianą klimatu i przeciwdziałania kryzysowi energetycznemu. Omówiła też możliwości przekształcenia gospodarki związane z przyspieszeniem transformacji ekologicznej i cyfrowej.