"Rząd PiS przyjmie we wtorek specjalną uchwałę ws. planu migracyjnego UE, w której wyrazimy sprzeciw wobec nielegalnej migracji. Musimy to zrobić, bo szefowa KE po wizycie na Lampedusie ogłosiła kolejny fatalny plan dla Europy" - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki we wtorkowym spocie PiS.

We wtorek rano na profili PiS na Twitterze został opublikowany spot z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. "Na południu Europy mamy do czynienia z kolejną wielką falą nielegalnych imigrantów. Potrzebujemy europejskiego planu walki z problemem, którego symbolem jest dziś włoska Lampedusa. Tym rozwiązaniem nie jest relokacja nielegalnych migrantów. Dlatego nasz rząd przyjmie dziś uchwałę w sprawie planu UE odnoszącego się do migracji" - czytamy w opisie spotu.

Specjalna uchwała rządu PiS

Wzrost liczby migrantów wyłącznie w kampanii strachu PiS? NOWY SONDAŻ DGP i RMF FM

Rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjmie specjalną uchwałę, w której wyrazimy sprzeciw wobec nielegalnej migracji. Dlaczego musimy to zrobić? Bo szefowa KE Ursula von der Leyen po wizycie na włoskiej wyspie Lampedusa ogłosiła kolejny fatalny plan dla Europy. Za nic europejscy biurokraci mają bezpieczeństwo obywateli naszego kontynentu, a więc również bezpieczeństwo polskich rodzin, kobiet i dzieci - mówi w nagraniu premier.

W spocie pokazano rynek w Tarnobrzegu, odwiedzony przez Morawieckiego w poniedziałek. Wokół sami uśmiechnięci ludzie - spacerują, robią zakupy, spotykają się z przyjaciółmi. Zapytałem, czy są u nich dzielnice pełne nielegalnych imigrantów. Oczywiste, że nie ma. Nie ma ich też w Krakowie, w Warszawie, Sopocie, Katowicach, ani we Wrocławiu - nigdzie w Polsce nie ma dzielnic grozy- mówi Morawiecki.

Nie ma, bo rząd PiS wbrew temu, co teraz opowiada Donald Tusk, skutecznie broni naszych granic przed falą nielegalnych migrantów. Tusk udaje teraz, że troszczy się o polskie bezpieczeństwo - wolne żarty; to groźny człowiek. Trzeba ochronić Polskę przed Tuskiem - dodaje w spocie Morawiecki.

Sytuacja kryzysowa na Lampedusie

Dla Włoch rok 2023 będzie prawdopodobnie rokiem największej liczby migrantów przybywających drogą morską od 2017 roku. Od początku roku przypłynęło ich ok. 120 tys. w porównaniu z 64 tys. 529 w tym samym okresie 2022 roku i 41 tys. 188 w 2021 roku.

W niedzielę szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przyleciała ma Lampedusę, aby szukać rozwiązań dla sytuacji kryzysowej w związku z napływem imigrantów z Afryki. Szefowa KE zapowiedziała, że przygotowany zostanie 10-punktowy plan działania dotyczący wsparcia Włoch. Musimy ustalić kryterium tego, kogo będziemy przyjmować. Wkrótce przygotujemy 10-punktowy plan działania dotyczący wsparcia Włoch - zapewniła von der Leyen.

Piotr Kozłowski