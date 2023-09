Redemptorysta odniósł się do trwającej w Polsce kampanii wyborczej i zachęcał do udziału w wyborach. "Jesteśmy w szkole Matki Najświętszej. Ona jest dana ku obronie naszego narodu. Trzeba Jej pomóc, aby obronić Polskę. Róbcie wszystko, aby iść do wyborów i dobrze wybrać" – podkreślił.

I dodał: "Niektórzy pięknie mówią o Polsce, ale popatrzmy, gdzie byli przedtem. Popatrzmy, z kim oni teraz są, jakie mają poglądy, co mówią. Katolik ma wybierać po katolicku. Wybierajmy tych, którzy uwiarygodnili się przez czyny. Tych, którzy dają sobie radę w złożonej sytuacji politycznej świata; w sytuacji zmierzającej do globalizmu, do rządu światowego, do federalizmu w Europie. Spójrzmy na Niemcy i Rosję; a jak zachowuje się Ukraina? Co jeszcze będzie? Polacy, powinniśmy być razem i sensownie wybierać. Nie ma "niepokalanie poczętych”. Ludzie popełniają błędy, ale wyborcy mają prawo i obowiązek wybierać tych, którzy zachowują się godnie, tak jak trzeba, tzn. nie kolaborują z wrogami Polski, a zależy im na bezpieczeństwie naszej Ojczyzny"– mówił o. dr Tadeusz Rydzyk.

Wybory parlamentarne 2023

Głos na wybranego przez siebie kandydata będzie można oddać w niedzielę 15 października między godz. 7.00 a 21.00. Kandydatów do Parlamentu wystawia siedem komitetów:

Bezpartyjni Samorządowcy,

Trzecia Droga Polska 2050 – PSL,

Lewica,

Prawo i Sprawiedliwość,

Konfederacja,

Koalicja Obywatelska,

Polska Jest Jedna.

Tego dnia odbędzie się także ogólnopolskie referendum.