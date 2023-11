Pieniądze, które popłynęły do fundacji toruńskiego księdza pochodzą z programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Po pierwsze Rodzina!". Na antenie TV Trwam zostaną opublikowane wspomniane poradniki. Fundacja szacuje, że program popularnością dorówna "El Clasico" a więc piłkarskiemu starciu między Realem Madryt a Barceloną, które elektryzuje fanów futbolu nie tylko w Hiszpanii lecz na całym świecie. Fundacja liczy na oglądalność rzędu pół miliona widzów.

Czym fundacja Rydzyka przekonała resort Marleny Maląg? Znamy szczegóły oferty

Jak ustaliła wp.pl, w sumie na projekty realizowane przez wspomnianą organizację przeznaczono bagatela 17 mln złotych. Do jednych z nich należy projekt fundacji Lux Veritatis "Wygraj małżeństwo". Resort kierowany przez polityk PiS Marlenę Maląg przekazał fundacji 450 tys. zł.

Portal opisuje szczegóły oferty, jaką złożyła fundacja. "Lux Veritatis zaplanowało 10 audycji skierowanych do młodych ludzi, którzy planują małżeństwo i rodzicielstwo, a także do osób niezdecydowanych, które oczekują fachowej wiedzy w tym temacie" - pisze wp.pl. "Celem cyklu jest stworzenie pozytywnego wizerunku małżeństwa, jakim jest związek kobiety i mężczyzny oraz przekazanie odbiorcom wiedzy, konkretnych wskazówek i podpowiedzi dotyczących dorosłości, odpowiedzialności, rodziny, małżeństwa i macierzyństwa, ojcostwa i rodzicielstwa" - możemy przeczytać w dokumentach Lux Veritatis.

Ci, którzy zdecydują się obejrzeć poradnik na TV Trwam zostaną "wyedukowani" z wiedzy o tym, jak podzielić obowiązki żony i męża, biorąc pod uwagę "specyfikę" płci. W programie będzie też słówko (a może nawet dwa) o skutecznym rozwiązywaniu konfliktów małżeńskich. Poradnik posłuży także tym, którzy jeszcze nie wzięli ślubu. Ma bowiem udzielić odpowiedzi na pytanie, jak ważny w życiu jest okres narzeczeństwa.

Kosztorys

Program będzie krótki, bo potrwa zaledwie kwadrans. Research niezbędny do jego powstania pochłonie za to 10 tys. zł. Scenariusz i produkcja to kolejne wydatki. Odpowiednio 12 i 290 tysięcy złotych. Do tego dochodzi niezbędny montaż obrazu i dźwięku, który fundacja wyceniła sprawiedliwie - po 40 tysięcy każdy. Za to znacznie mniej kosztowne będzie przygotowanie napisów i umieszczenie materiałów wideo na platformie VOD - po 5 tys. zł, czyli w sumie okrągłe 10 tysięcy.

Na tym się jednak wydatki nie kończą. 21 tys. zł fundacja przekaże na realizację zwiastunów kolejnych odcinków. Nie można też zapomnieć o kampanii promocyjnej - ta wyniesie 5,4 tys. zł. Jak widać zrobienie - nawet krótkiego - programu telewizyjnego swoje kosztuje.

"Jak wygrać małżeństwo"

"Zapraszamy Państwa do obejrzenia audycji, która w oparciu o Pismo Święte i doświadczenie zaproszonych Gości - szczęśliwych małżonków i rodziców, pomoże zrozumieć istotę i głębię miłości małżeńskiej i rodzicielskiej, znaleźć klucz do tego, jak 'wygrać małżeństwo'" - tak TV Trwam zapowiedziało cykl poradników "Jak wygrać małżeństwo".

"Do Pana Boga należy wszystko". TV Trwam wyemitowała pierwsze poradniki dla małżeństw

Telewizja o. Tadeusza Rydzyka wyemitowała już pierwsze odcinki.

W jednym z nich widzom porad udziela małżeństwo, które prowadzi katolickiego bloga o tematyce finansowej "7xWięcej". Nim jednak małżonkowie pojawiają się na ekranie, zapowiedź wygłasza prowadzący. Do Pana Boga należy wszystko, więc także nasz dom, samochód, pieniądze. Nasze zadanie to dobre zarządzenie tym wszystkim, co od niego otrzymujemy - mówi dziennikarz. Małżeństwo w programie doradza widzom, jak właściwie zaplanować oszczędzanie. Ich recepta jest prosta. Wystarczy, że w każdym kolejnym miesiącu odłożymy po 600 złotych i tym sposobem po 10 miesiącach oszczędzania mamy odpowiednią sumę, by móc pojechać na wymarzone wakacje.

Marta i Daniel Chmielewscy to bohaterowie kolejnego odcinka poradnika toruńskiej telewizji. Jako rodzice często skupiamy się na cielesnym wychowaniu dzieci: zorganizowaniu dodatkowych zajęć, zapewnieniu dobrego pożywienia i ubrań. Zapominamy jednak o tym, że nasze podstawowe zadanie, to przede wszystkim wychować ich nieśmiertelne dusze - sugeruje pani Chmielewska. Pan Chmielewski natomiast dodaje od siebie: Pan Bóg zapyta nas, co jako ojciec i matka zrobiliśmy dla dzieci i jak je przygotowaliśmy.

Jak ujawnia wp.pl, przez osiem lat sprawowania władzy przez PiS partia Jarosława Kaczyńskiego przekazała różnym podmiotom powiązanym z o. Tadeuszem Rydzykiem ponad 379 mln złotych.