W środę rano PiS zamieścił w mediach społecznościowych kolejny spot wyborczy. Dziś partia (szefa PO Donalda) Tuska przepycha przez Parlament Europejski pakt migracyjny, czyli przymusową relokację imigrantów. Efektem planu europejskiej partii Tuska będzie ściągnięcie na Polski i Polaków zagrożenia, doprowadzenie do przymusowej relokacji tysięcy imigrantów - powiedział Morawiecki w spocie.

"Nie pozwolimy na to"

Jak dodał, najpierw przymusowo rozdzielą ich po krajach, a dopiero potem będą sprawdzać, co to za ludzie. Przecież Platforma Obywatelska już raz tak zrobiła. W 2015 roku zgodziła się na przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów. A teraz partia Tuska jest za tym w Parlamencie Europejskim - zauważył szef rządu. Nie pozwolimy na to. Powiedzieliśmy: +weto+ w 2018 roku i powtórzymy je teraz - podkreślił Morawiecki.

W Parlamencie Europejskim odbędzie się w środę debata pt. "Pilna konieczność przyjęcia paktu migracyjnego"; początek o godz. 9. Debatę zorganizowano na wniosek Europejskiej Partii Ludowej, do której należą Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe.

Autorka: Agata Zbieg