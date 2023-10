Pierwszy z uchylonych przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN punktów uchwały PKW z 25 września określa zasady przekazywania nagrania zarejestrowanego przez męża zaufania w lokalu wyborczym ministrowi cyfryzacji i przewodniczącemu komisji. Decyzja SN oznacza wyeliminowanie z tego punktu kolejności przekazywania tego nagrania.

Drugi z uchylonych punktów uchwały PKW przewiduje, że zarejestrowane stowarzyszenia i fundacje mają prawo do wyznaczenia obserwatorów społecznych ws. wyborów, ale nie mają uprawnienia do wyznaczania obserwatorów społecznych w związku z referendum.

Sąd Najwyższy nie przychylił się z kolei do innych punktów skargi "Obserwatorium Wyborczego". Dotyczyły one m.in. zakazu nagrywania czynności wykonywanych przez wyborców w komisji wyborczej i legalności uchwały Sejmu dot. referendum. Stowarzyszenie zarzucało w skardze, że karta do referendum zawiera propagandę wyborczą i referendalną poprzez co narusza prawo.

W czwartek po południu Sąd Najwyższy rozpoczął zaś rozpatrywanie kolejnej skargi na tę samą uchwałę PKW złożoną przez komitet wyborczy Trzecia Droga. Dotyczy ona m.in. kwestii uczestnictwa w wyborach parlamentarnych i odmowy uczestnictwa w referendum, co – zgodnie z uchwałą PKW - wymaga adnotacji o niepobraniu przez wyborcę karty referendalnej.

Autor: Mateusz Mikowski