Do wyników zaprezentowanego raportu na konferencji prasowej odniósł się obecny prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Wyniki kontroli wskazują, że działalność TVP niewiele ma wspólnego z realizacją misji publicznej - powiedział.

Były prezes NIK: Raport dokumentuje liczne nieprawidłowości w TVP. Ich skala jest ogromna

O komentarz do słów Mariana Banasia poprosiliśmy byłego prezesa NIK, Krzysztofa Kwiatkowskiego. Zgadzam się z tym stwierdzeniem. Nie ma to (TVP -red.) nic wspólnego z misją publiczną, nic wspólnego z rzetelnym i wiarygodnym informowaniem - powiedział.

"TVP realizuje cele polityczne PiS"

Dodał, że raport NIK "szeroko dokumentuje liczne nieprawidłowości w TVP". Ich skala jest ogromna - zaznaczył.

Dopytywany o to, czy piątkowy raport NIK można traktować w kategoriach "dowodu na upolitycznienie TVP", Krzysztof Kwiatkowski stwierdził: To jest na pewno dowód na to, że TVP pod obecnym kierownictwem realizuje cele politycznePrawa i Sprawiedliwości.

Raport NIK o TVP

W piątek Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, który jest wynikiem kontroli, przeprowadzonej w Telewizji Polskiej. "Naruszenie zasad legalności, rzetelności, celowości lub gospodarności stwierdziła w wydatkach Telewizji Polskiej SA Najwyższa Izba Kontroli. Skala nieprawidłowości, ich wymiar finansowy, jak również charakter, który wskazuje na to, że takie działania mogą się powtórzyć nie pozwala NIK na wystawienie państwowej stacji pozytywnej ocenyw objętym kontrolą zakresie" - czytamy na stronie NIK.