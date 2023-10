Marian Banaś: Działalność TVP ma niewiele wspólnego z misją publiczną

Wyniki kontroli wskazują, że działalność TVP niewiele ma wspólnego z realizacją misji publicznej - stwierdził prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś.Przypadki niegospodarności i działania na szkodę spółki oraz występowanie konfliktów interesów mogących prowadzić do zjawisk korupcjogennych, to tylko niektóre ustalone "nieprawidłowości" - dodał.

W piątek NIK zaprezentowała raport pokontrolny w TVP. Banaś na konferencji prasowej mówił, że NIK "zidentyfikowała zasadność dokonania oceny prawidłowości funkcjonowania Telewizji Polskiej w ramach kontroli doraźnej pod tytułem: funkcjonowanie, gospodarka finansowa i wydatkowanie środków przez spółkę Telewizja Polska S.A".

Podkreślił, że "kontrola dotyczyła w szczególności gospodarki finansowej i wydatkowania środków na produkcję zewnętrzną, programy o charakterze rozrywkowym, koncerty i imprezy plenerowe, a także wydatków ponoszonych w związku z zawieraniem umów o charakterze doradczym i marketingowym". Badaniem objęto również kwestie korporacyjne, w tym stosowanie zasad wynagradzania i nagradzania członków organów spółki i kadry kierowniczej, jak również korzystania z majątku spółki - powiedział szef NIK.

Banaś ocenił, że "wyniki przedmiotowej kontroli są zatrważające i wskazują, że działalność Telewizji Polskiej niewiele ma wspólnego z realizacją misji publicznej, do której przecież telewizja ta została powołana". Nabywanie licencji z naruszeniem przyjętych reguł, sztuczne dzielenie zakupów, przypadki niegospodarności i działania na szkodę spółki, nieprawidłowości w zawieraniu umów cywilnych, prawnych, występowanie konfliktów interesów mogących prowadzić do zjawisk korupcjogennych, nieprawidłowości w zamówieniach publicznych, nieprawidłowości w realizacjach wybranych audycji, dublowanie i generowanie zbędnych kosztów to tylko niektóre ustalone podczas przedmiotowej kontroli nieprawidłowości - ocenił.

Podkreślił też, że "Telewizja Polska S.A. powinna być dobrem wszystkich obywateli, a nie zakładnikiem wybranych grup społecznych, czy ściśle określonych partii politycznych". Dodał, że liczy, iż wyniki kontroli "na nowo pozwolą przywrócić Telewizji Polskiej pluralizm, bezstronność, obiektywizm i niezależność".

Publikując raport dotyczący TVP NIK oceniła, że to "Bizancjum za publiczne pieniądze". Filip Byczkowski, wicedyrektor Departamentu Strategii NIK mówił, że kontrolerzy badali okres od stycznia 2021 roku do dnia zakończenia czynności kontrolnych w lipcu 2023 roku. Przekazał, że łącznie w latach 2017-2022 "spółka Telewizja Polska S.A. uzyskała z rekompensaty z budżetu państwa kwotę w wysokości niemal 7,4 miliarda złotych". Na rok 2023 zaplanowano uzyskanierekompensat w kwocie ponad 2,3 miliarda złotych - dodał.