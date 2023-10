Festiwal obietnic wyborczych trwa

Premier Morawiecki spotkał się w Karminie (woj. wielkopolskie, gmina Dobrzyca) z przedstawicielami Koła Gospodyń Wiejskich.

Odnosząc się do frekwencji wyborczej powiedział: "Aby ta frekwencja była jak najwyższa, proponujemy dla wszystkich gmin w powiatach do 20 tys., dodatkowe środki - 250 tys. zł dla Kół Gospodyń Wiejskich lub zespołów sportowych, jeżeli się przekroczy pułap frekwencyjny 60 proc." Pójdźcie do wyborów, głosujcie w referendum w najbliższą niedzielę. To niezwykle ważna sprawa - dodał.

Zwrócił także uwagę, że do takiej gminy, jak gmina Dobrzyca trafiło "bezprecedensowo dużo środków". Tyle środków, ile wcześniej, nigdy nie trafiło. Tutaj były inwestowane pieniądze w sale gimnastyczne, w inwestycje wodno-kanalizacyjne czy drogowe - wskazał szef rządu.

Przypomniał także "to, co udało się zmienić i zrobić dobrego w życiu społecznym rodzin". Wymienił m.in. programy 500 plus i 800 plus, 13. i 14. emeryturę, skrócenie wieku emerytalnego do 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. To też przecież niezwykle ważna sprawa, bo wiemy, że nasi poprzednicy z PO podnieśli wiek emerytalny i nie miejmy złudzeń chcą podnieść wiek emerytalny z powrotem - ocenił szef rządu.

Morawiecki o muzułmańskich migrantach

Ocenił, że w związku z tym, co się dzieje obecnie na Bliskim Wschodzie, w Izraelu "setki tysięcy muzułmańskich migrantów będą migrowały do Europy". My stawiamy twardą tamę. Na ostatniej Radzie Europejskiej powiedziałem: twarde weto dla nielegalnej imigracji. I tego się będziemy trzymali tak długo, jak rząd PiS będzie kierował sprawami kraju - zapewnił.

autor: Katarzyna Krzykowska, Anna Jowsa