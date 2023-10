"W ten weekend, jak sądzę, siły zbrojne Izraela wejdą do Strefy Gazy. Izrael wygra to starcie militarne, ale będzie płacił za to wysoką cenę polityczną i ekonomiczną. Tym bardziej zasługuje na solidarność z nim Zachodu" - powiedział na konferencji prasowej w PE w Sztrasburgu europoseł Ryszard Czarnecki (PiS). Jego zdaniem pomoc amerykańska dla Ukrainy będzie słabła, m.in. dlatego, że USA muszą zająć się sytuacją na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.

W środę w Sejmie odbyła się debata dot. ostatnich wydarzeń w Izraelu i Strefie Gazy. Pomoc amerykańska dla Ukrainy w oczywisty sposób osłabnie, m.in. z tego powodu, że USA muszą zająć się sytuacją na Bliskim Wschodzie. Nie będzie to natychmiastowe. Pomoc militarna w 2024 roku będzie utrzymana, ale potem zacznie się zmniejszać, tym bardziej że nie wiadomo, kto będzie prezydentem USA – powiedział.

Czarnecki o stracie dla Ukrainy

Dodał, że informacje medialne są obecnie zdominowane przez temat Bliskiego Wschodu. To jest strata dla Ukrainy. Nastąpi też przesuniecie z tego kraju amerykańskiej uwagi finansowo-militarnej. Zwracam też uwagę na demonstracje solidarności z Palestyńczykami wśród środowisk arabskich, muzułmańskich na zachodzie Europy. To będzie oznaczało pewne konsekwencje dla Europy Zachodniej w postaci większego konfliktu społeczności muzułmańskich ze społecznościami Zachodu – dodał.

Wskazał, że zmienia się też stosunek Parlamentu Europejskiego do Izraela. To dlatego, że z kadencji na kadencję rośnie znacząco liczba muzułmańskich wyborców w Europie Zachodniej. Ci islamscy wyborcy wymuszają na swoich rządach nie to, żeby od razu poparły Palestynę, ale sceptycyzm wobec działań Izraela. Oczekują też większej pomoc humanitarnej dla Palestyny – wskazał Czarnecki.

Dodał, że rośnie liczba polityków i dziennikarzy w Europie Zachodniej wywodzących się ze świata muzułmańskiego. Będzie to miało, krok po kroku, wpływ na politykę Zachodu wobec Izraela i Palestyńczyków – podsumował.

Z Strasburga Łukasz Osiński Olga Papiernik