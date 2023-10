Dość kłamstw. Ani CBA, ani żadna inna podległa mi służba nie inwigilowała opozycji - napisał minister w mediach społecznościowych.

Zawiadomienie do prokuratury

W związku z tymi insynuacjami CBA kieruje zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przez P. Wojtunika przestępstwa z art. 212 KK. - dodał.

Reklama

Reklama

Artykuł 212 polskiego Kodeksu Karnego (KK) dotyczy przestępstwa zniesławienia. Zgodnie z tym artykułem, każdy, kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności . Jeśli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Wojtunik pyta o podsłuchiwanie opozycji

Były szef CBA Paweł Wojtunik zadał kilka pytań w TVN24 do szefa MSWiA i koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego ws. rzekomego podsłuchiwania polityków opozycji przed wyborami. Wojtunik powiedział, "że należy zadać pytanie, co się obecnie dzieje w CBA i w służbach specjalnych". To już nie jest tylko kwestia plotek, pogłosek, które krążą na tak zwanym mieście – powiedział.

Czy prawdą jest, że podczas odprawy w Lucieniu dwa dni przed wyborami zapadły decyzje, dyspozycje, wydano zalecenia, aby w kontekście wyborów parlamentarnych masowo stosować kontrolę operacyjną wobec przedstawicieli ugrupowań opozycyjnych z położeniem szczególnego nacisku na jedno z ugrupowań tworzących koalicję przedwyborczą? Mam na myśli Trzecią Drogę – stwierdził Wojtunik.

Reklama

Pytanie drugie: czy koordynatorzy, koordynator lub zastępca (służb specjalnych - red.), w takim spotkaniu, w naradzie uczestniczyli? Czy te zalecenia płynęły z góry, czy o takich ewentualnych zaleceniach i pomysłach wiedzieli, akceptowali, czy się ewentualnie na nie godzili? – dodał.

Wreszcie pytanie trzecie: czy podobne zalecenia i pomysły masowego stosowania kontroli operacyjnej, przypominam na zasadzie podsłuchów pięciodniowych, w ramach których nie uzyskuje się zgody sądu, a jedynie akceptację ze strony prokuratora generalnego, były przekazywane i takie podsłuchy były realizowane przez ABW, SKW, policję czy inne służby, inne służby posiadające uprawnienia operacyjne? – komentował.

I wreszcie pytanie ostatnie: czy informacje z tych kontroli operacyjnych, jeżeli prawdą jest, że zostały zastosowane, były przekazywane innym politykom i były wykorzystane w prowadzonych negocjacjach politycznych, w działaniach politycznych? – powiedział były szef CBA.