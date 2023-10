W sobotę z moją żoną Krysią uczestniczyliśmy w niecodziennej uroczystości. Most na rzece Narwi, w miejscowości Łaś Toczyłowo w Gminie Zawady otrzymał imię Krzysztofa Jurgiela. Mieszkańcy, w taki właśnie sposób postanowili podziękować za moje wsparcie w rozwiązaniu problemu komunikacyjnego w gminie. Ponadto razem z władzami gminy i mieszkańcami, uroczyście otworzyliśmy drogę w miejscowości Targonie Wielkie. Dziękujemy za zaproszenie - napisał Krzysztof Jurgiel.

Kim jest Krzysztof Jurgiel?

Krzysztof Jurgiel to polski polityk i były prezydent Białegostoku. Urodził się 18 listopada 1953 roku w Ogrodnikach. Ma wykształcenie geodezyjne na Politechnice Warszawskiej. Przez kilka lat pracował jako geodeta, zanim został niezależnym przedsiębiorcą. Jurgiel jest członkiem polskiego parlamentu od 1997 roku, pełniąc funkcję w III, IV, V, VI, VII i VIII kadencji. Był także senatorem w V kadencji polskiego parlamentu. Jurgiel był ministrem rolnictwa i rozwoju wsi podczas rządów Kazimierza Marcinkiewicza, Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego od 2005 do 2006 roku oraz od 2015 do 2018 roku. Obecnie jest posłem do Parlamentu Europejskiego od 2019 roku.