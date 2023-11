Rau bierze w czwartek udział w odbywającej się w Berlinie konferencji ministerialnej państw UE na temat unijnej polityki rozszerzenia i reformy instytucjonalnej.

Reklama

Pytany przez dziennikarzy, jak ocenia relacje polsko-niemieckie odparł, że są one "dalekie od godnych pożądania".

Reparacje wojenne od Niemiec

Reklama

Największym problemem jest nieprzyjmowanie przez stronę niemiecką wszystkich konkluzji, które wynikają z raportu dotyczącego strat wojennych i nieustosunkowanie się w konstruktywny sposób do wszystkich kwestii, które poruszyliśmy w nocie, którą wysłaliśmy do rządu niemieckiego ponad rok temu - powiedział szef MSZ.

Rau krytykuje wizję Niemiec ws. UE

Dodał, że polski rząd absolutnie różni się ze stroną niemiecką ws. wizji integracji europejskiej.

My jesteśmy za Europą suwerennych państw, a strona niemiecka dąży w sposób oczywisty do zmiany sposobu funkcjonowania Unii Europejskiej. To, co bardzo ważne, takie głosy pojawiły się w dyskusji, nawet minister ukraiński zwracał na to uwagę, że połączenie zapowiadanego zdynamizowanego procesu rozszerzenia Unii z propozycją takich reform, które miałyby się sprowadzać do podejmowania decyzji w wyniku rezygnacji z zasady jednomyślności, mogą doprowadzić do opóźnienia procesu rozszerzenia Unii lub nawet stanowić wymówkę dla tego rozszerzenia - ocenił Rau.