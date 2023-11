Rzecznik PiS na briefingu podkreślił, że nie było to oficjalne spotkanie klubu parlamentarnego PiS, tylko spotkanie rutynowe, zapoznawcze i organizacyjne przed pierwszym posiedzeniem Sejmu nowej kadencji wyznaczonym na 13 listopada.

W gronie naszych parlamentarzystów tej nowej kadencji jest kilkadziesiąt nowych zupełnie osób, które objęły mandaty czy to senatorskie, czy poselskie. Chcieliśmy po prostu przedstawić im kuluary funkcjonowania w tym nowym miejscu, w Sejmie. To był też czas dobry do tego, aby się zapoznać, przedstawić pewne dobre praktyki, które dotychczas funkcjonowały w naszym klubie i które chcielibyśmy z całą pewnością w nowej kadencji kontynuować - tłumaczył Bochenek.

Rzecznik PiS zaznaczył, że podczas spotkania nie podejmowano żadnych decyzji personalnych.

Komentarz Terleckiego

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki w rozmowie z TVP Info poinformował, że spotkanie nowo wybranych senatorów i posłów PiS w siedzibie partii ma charakter techniczny.

Jest wiele formalnych rzeczy, które trzeba wykonać, choćby złożyć deklarację o składkach, czy rozpisać, kto chciałby aspirować do jakich komisji. Więc dzisiaj to będą raczej techniczne prace, a klub zbierze się jeszcze przed posiedzeniem Sejmu - powiedział szef klubu PiS. Terlecki przyznał, że pierwsze posiedzenie klubu odbędzie się przed pierwszym posiedzeniem nowe kadencji Sejmu.

Kiedy pierwsze posiedzenie Sejmu?

Pod koniec października, po konsultacjach z komitetami wyborczymi prezydent Andrzej Duda poinformował, że terminem, który wstępnie zaplanował na pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji, będzie poniedziałek, 13 listopada.