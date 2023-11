"Tych, którzy łamali zasady, reguły i naruszali Konstytucję, czeka kara, nie nowe stanowiska. To fundament nowego porządku" - napisał na Twitterze Donald Tusk. To prawdopodobnie odpowiedź na kandydatury PiS na stanowisko wicemarszałka Sejmu. KO nie chce się bowiem zgodzić, by była nim Elżbieta Witek.

Reakcja Michała Kołodziejczaka

Wpis Tuska skomentował Michał Kołodziejczak z Agrounii, który dołączył do Koalicji Obywatelskiej. "Kara powinna być taka by nigdy więcej sprawowany urząd nie uświęcał ludzi, bo to ludzie mają urzędy uświęcać" - napisał.

Co wydarzy się na pierwszym posiedzeniu Sejmu?

Pierwszą decyzją posłów X kadencji będzie wybór marszałka Sejmu. Kandydata na marszałka Sejmu może zgłosić co najmniej 15 posłów. Poseł może poprzeć tylko jedną kandydaturę. Bezpośrednio po wyborze marszałek Sejmu obejmie przewodnictwo obrad.

Kolejnym punktem porządku dziennego pierwszego dnia 1. posiedzenia Sejmu będzie ustalenie liczby wicemarszałków izby oraz ich wybór. Projekt uchwały w tej sprawie może wnieść co najmniej 15 posłów. Zwyczajowo w Prezydium Sejmu reprezentowane są wszystkie kluby poselskie. Marszałek Sejmu zarządza wybory wicemarszałków.