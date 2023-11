Aleksandra Gajewska pojawiła się w pracy z synem Aleksandrem. Niestety według posłanki matki nie mogą liczyć na żadne wsparcie w sejmowej pracy.

Matki zawsze na świeczniku

Aleksandra Gajewska od początku swojego macierzyństwa wyraźnie podkreśla fakt, że nie zamierza być mniej aktywna. Już w 2019 roku, krótko po narodzinach syna wypełniała swoje obowiązki zawodowe.

"Kiedy było głosowanie, jeden z kolegów zapytał, czy podołam. Przyznam, że mnie to zdziwiło. On, ojciec trójki dzieci, przecież samego siebie nie pyta, czy da radę. I nikt mu takich pytań nie zadaje. Gdybym była pracującym ojcem, nie rozmawiałybyśmy w ten sposób. Cały czas rozmawiamy przez pryzmat tego, że jestem matką. A gdybym była mężczyzną, to w ogóle by mnie pani nie pytała o dzieci" - mówiła w 2019 w wywiadzie z Magdaleną Rigamonti w "Dzienniku Gazecie Prawnej".

Warunki pracy dostosowane do rodziców

Posłanka Koalicji Obywatelskiej, zwróciła uwagę po posiedzeniu Sejmu, że warunki wsparcia dla rodziców są żadne. Nie ma infrastruktury, która służyłaby wsparciem w sytuacjach, gdy trzeba wziąć ze sobą do pracy dziecko. Czas pracy polityków i polityczek jest nienormowany, a to sprawia, że czasami trudno pogodzić to z rodzicielstwem. W społeczeństwie, w którym główną funkcję opiekuńczą pełnią kobiety, temat ten nie zaprząta głowy większości polityków – mężczyzn. Dla kobiet bywa jednak dużym wyzwaniem i brak odpowiedniej przestrzeni jest dużym problemem. Polityczka zapowiada, że będzie walczyć o zmiany w tym temacie, póki co skupia się jednak na pracy nad pilniejszymi dla państwa tematami.

Kobieta w pracy, dziecko w pracy?

Dotychczasowy sposób funkcjonowania instytucji państwowych czy naukowych skonstruowany był pod pracujących zawodowo mężczyzn. Kobiety, które nie były dopuszczane do pełnienia kolejnych funkcji lub nauki, pełniły głównie funkcje opiekuńcze. I choć współcześnie nadal to kobieta jest główną opiekunką domu, jest jednocześnie coraz bardziej obecna w życiu politycznym i naukowym. Nie wszystkie miejsca za tym nadążają. Na szczęście niektóre z instytucji, jak na przykład uniwersytety czy nowoczesne biurowce, ma specjalne pomieszczenia, w których matka może odciągnąć pokarm czy nakarmić piersią dziecko w czasie przerwy od pracy. Niektóre z biur posiadają także przedszkola, choć pewnie przydałyby się również całodobowe punkty opieki.