Tomasz Zimoch, poseł Polski 2050 i Trzeciej Drogi był pytany w RMF FM o tzw. aferę palcową. "Nie wiem, czy będzie proces, bo to jest pismo przedprocesowe. W piśmie, które złożyłem Sejmie - zaadresowanym do klubu PiS, a także do Komisji Etyki chodzi o przeproszenie, ale przeproszenie w tej telewizji, w której poseł Jabłoński dokonał tej manipulacji" - mówił polityk w RMF FM.