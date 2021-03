We wtorek dołączy do nas kolejny parlamentarzysta; będziemy mieli silniejszą ekipę w parlamencie - oświadczył we wtorkowym porannym wystąpieniu w mediach społecznościowych lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Jak dodał, "cieszymy się, bo to bardzo fajny człowiek".

Nowy członkiem Polski 2050 będzie poseł Tomasz Zimoch. W lutym do ruchu Hołowni przystąpiła dotychczasowa posłanka Nowoczesnej Paulina Hennig-Kloska. Wcześniej do ruchu Polski 2050 przystąpiły posłanki Hanna Gill-Piątek (wcześniej Lewica) i Joanna Mucha (wcześniej KO) oraz senator Jacek Bury. W ostatnim czasie, w kontekście ewentualnych transferów do nowoutworzonego koła parlamentarnego Polski 2050, przewijało się właśnie nazwisko posła Tomasza Zimocha, który na początku marca złożył rezygnację z członkostwa w klubie Koalicji Obywatelskiej.